Fiano & Fuoco, una domenica da record tra gusto, tradizioni e atmosfera natalizia

Avellino, 8 dic – Grande partecipazione ieri a Fiano & Fuoco, la manifestazione che anche quest’anno ha animato il centro storico di Montefredane con sapori tipici, suggestioni natalizie e momenti di intrattenimento per tutte le età. Fin dal mattino stand gastronomici e cantine hanno attirato numerosi visitatori, offrendo degustazioni di prodotti locali e specialità della tradizione.

Vivo e partecipato il Vicolo del Fiano, animato da musica e spettacoli che hanno accompagnato le degustazioni del tradizionale caciocavallo impiccato e degli arrosticini. Dolce protagonista della giornata anche la tradizione natalizia, con un’ampia varietà di dolci tipici e il celebre liquore al fiano, proposto in diverse versioni, dall’amaro alla grappa.

Tra le attrazioni più apprezzate dalle famiglie, il Castello di Babbo Natale, dove tanti bambini hanno potuto scattare foto ricordo immerse in un’atmosfera magica. Molto frequentati anche i mercatini di Natale, ricchi di prodotti tipici: miele, olio, vino, nocciole e tante altre eccellenze del territorio.

L’atmosfera delle feste proseguirà anche oggi, 8 dicembre, quando alle ore 17:30 la biblioteca “Berardino de Crescienzo” ospiterà la presentazione del libro “Politica e pensiero” di Andrea Covotta. L’opera affronta la storia dei partiti del Novecento e il valore delle idee nella politica contemporanea.

Oltre all’autore, all’incontro interverranno Antonio Polidoro, responsabile della Biblioteca di Montefredane, Marco Staglianò, direttore del quotidiano Orticalab, e Francesco Pionati, giornalista già deputato. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.

La combinazione tra tradizioni, cultura e identità territoriale continua così a rappresentare la cifra distintiva degli appuntamenti di Fiano & Fuoco, confermandone il successo e la crescente partecipazione di pubblico.