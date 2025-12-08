Fiano & Fuoco, una domenica da record tra gusto, tradizioni e atmosfera natalizia

Vivo e partecipato il Vicolo del Fiano, animato da musica e spettacoli che hanno accompagnato le degustazioni del tradizionale caciocavallo impiccato e degli arrosticini. Dolce protagonista della giornata anche la tradizione natalizia, con un’ampia varietà di dolci tipici e il celebre liquore al fiano, proposto in diverse versioni, dall’amaro alla grappa.

Avellino, 8 dic – Grande partecipazione ieri a Fiano & Fuoco, la manifestazione che anche quest’anno ha animato il centro storico di Montefredane con sapori tipici, suggestioni natalizie e momenti di intrattenimento per tutte le età. Fin dal mattino stand gastronomici e cantine hanno attirato numerosi visitatori, offrendo degustazioni di prodotti locali e specialità della tradizione.

Tra le attrazioni più apprezzate dalle famiglie, il Castello di Babbo Natale, dove tanti bambini hanno potuto scattare foto ricordo immerse in un’atmosfera magica. Molto frequentati anche i mercatini di Natale, ricchi di prodotti tipici: miele, olio, vino, nocciole e tante altre eccellenze del territorio.

L’atmosfera delle feste proseguirà anche oggi, 8 dicembre, quando alle ore 17:30 la biblioteca “Berardino de Crescienzo” ospiterà la presentazione del libro “Politica e pensiero” di Andrea Covotta. L’opera affronta la storia dei partiti del Novecento e il valore delle idee nella politica contemporanea.

Oltre all’autore, all’incontro interverranno Antonio Polidoro, responsabile della Biblioteca di Montefredane, Marco Staglianò, direttore del quotidiano Orticalab, e Francesco Pionati, giornalista già deputato. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.

La combinazione tra tradizioni, cultura e identità territoriale continua così a rappresentare la cifra distintiva degli appuntamenti di Fiano & Fuoco, confermandone il successo e la crescente partecipazione di pubblico.