Montemiletto, premio Santa Barbara alle voci del territorio

Montemiletto – Dopo che don Luca Cennerazzo, parroco di Montemiletto, ha benedetto l’effigie di Santa Barbara, e prima della deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento che ricorda i marinai morti durante le due guerre mondiali nella Sala Impero si è svolta la cerimonia di premiazione organizzata dalla locale e storica Associazione dei Marinai d’Italia presieduta da Francesco Iuliano. All’evento hanno partecipato i sindaci di

Montemiletto e Taurasi, Massimiliano Minichiello e Antonio Tranfaglia, il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano, Raffaela Falginella, il comandante della locale stazione, Elvis Truglia, e due ufficiali in rappresentanza della Marina Militare Italiana e dell’Esercito. La manifestazione, condotta dalla giornalista Barbara Ciarcia, è stata aperta dalla intonazione della preghiera del marinaio da parte di un decano della Marina, Capo Esposito. A seguire la consegna delle targhe ai quattro premiati per l’impegno e la dedizione costante profusi nei rispettivi campi professionali. Il primo premio Santa Barbara è andato a: Giovanni Ferrante, ex sindaco di Luogosano ed ex dirigente scolastico nonchè scrittore prolifico e appassionato, Gianni Vigoroso, voce libera del giornalismo irpino e vero segugio della notizia, Michele Pilla, responsabile comunicazione UIL, giornalista di lungo corso scrittore versatile e autore del recente “Il teschio velato” e al giovanissimo autore

originario di Ariano Irpino ma residente a Taurasi, Manuel Giardino, nipote del compianto maestro Carmine Giardino.

“La collaborazione tra istituzioni e associazioni è preziosa e fondamentale per raccontare un’altra Irpinia – ha dichiarato il presidente Francesco Iuliano – Basta piangersi addosso: è arrivato il momento di voltare pagina e raccontare le cose belle che ci sono sul nostro territorio”. Spazio poi ai lavori grafici realizzati dagli alunni dell’IC Montemiletto e dell’IC Taurasi dedicati appunto alla figura di santa Barbara, patrona della Marina Militare. Sono stati premiati, giustamente, docenti e studenti che in pochi giorni si sono adoperati per realizzare elaborati pertinenti e di ottima fattura.

“Ci vorrebbero più eventi come questo in Irpinia – ha dichiarato il sindaco Tranfaglia – La nostra provincia, a onor del vero, sta crescendo nella produzione: e questo aspetto, purtroppo, è poco noto. Facciamo allora emergere quanto di buono e positivo c’è sul nostro territorio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è collocato anche il primo cittadino di Montemiletto: “Vanno messe in luce le belle realtà d’Irpinia – ha detto Minichiello – come ha fatto l’associazione Marinai del nostro paese. Ci sono persone di spessore, di alto profilo culturale e morale che si prodigano in silenzio per promuovere e valorizzare la nostra terra: a loro va il nostro plauso, la nostra ammirazione”.