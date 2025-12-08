Amministrative, Morano (Lega): “La scelta del candidato sindaco spetta al tavolo regionale”

“Ritengo opportuno rassegnare alcune considerazioni rispetto all’intervista dell’ex sindaco Laura Nargi, oggi autorevole esponente di Forza Italia, apparsa su Il Mattino di Avellino, in cui la stessa annuncia di fatto la propria candidatura alle imminenti elezioni di primavera, aggiungendo allo stesso tempo che non intende “sedersi al tavolo della Destra” – dichiara Sabino Morano – “Le candidature apicali dei comuni capoluogo della coalizione di centrodestra mi sembra scontato debbano venire fuori da un tavolo regionale trai partiti che la compongono, non sarà quindi materia di discussione sul piano locale la scelta dei nomi. Nel caso specifico, rispetto ad una eventuale indicazione del nome di Laura Nargi, la Lega avellinese non avrebbe nulla in contrario nell’appoggiare l’esponente di Forza Italia che certamente ben saprebbe rappresentare la coalizione, anche in ragione del considerevole consenso ottenuto alle ultime elezioni regionali. E’ altresì chiaro che laddove Laura volesse scientemente rinunciare al nostro appoggio, venendo meno a quel punto una logica di coalizione, prendendo atto della sua scelta, ci regoleremo di conseguenza”.
