Regionali, il governatore De Luca: senza accordo si facciano primarie di coalizione

RIVOLI- “Se non c’è accordo, allora si facciano le primarie di coalizione”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lanciato la sua proposta alla dirigenza del PD e alla segretaria Elly Shlein, da Rivoli, partecipando alla Festa organizzata del PD che lo ha visto ospite in un confronti moderato dal direttore della Stampa di Torino Andrea Malaguti. Per De Luca il vero paradosso è che si trovi a difendere il lavoro in Campania del PD da solo, proprio lui, che si e’ definito “l’eretico” tra i democratici. Il governatore della Campania ha detto no “ad accordi preconfezionati da Roma”, spiegando che in una regione come la Campania, dove il presidente eletto con il 70% e’ del Partito Democratico, dove per dieci anni i Cinque Stelle sono stati all’opposizione:”La ragione politica, il buonsenso, cosa avrebbe suggerito? Di difendere la Campania. Invece no, vedo tutto un balletto per mettere la Regione nella mani di chi per dieci anni e’ stato all’opposizione. A me questa sembra una cosa poco ragionevole e poco rispettoso degli interessi del partito. E tuttavia, per evitare che si dica che voglia mantenere il potere dico: ragioniamo. Ragioniamo sui programmi, perché a me interessa cosa si voglia fare per sanita’, trasporti e sulle opere che abbiamo avviato. I nomi vengono dopo. Invece ho l’impressione che siamo tornati a trenta anni fa, come per il pentapartito. Si riunivano a Roma e facevano la distribuzione degli incarichi. Questo a me, questo a te e si dividevano gli incarichi”. Rispetto a questo stato di cose, De Luca ha dunque lanciato la sua proposta: “Allora. O si trova una candidatura condivisa, ho fatto una proposta non un ultimatum, una proposta ragionevole visto che la Campania è la Regione piu’ importante dove si va al voto. Non capisco perché il Partito Democratico debba svendere la Campania. Non c’è accordo? Benissimo. Ci sono altre ipotesi, ma se non c’è accordo neanche sulle proposte che fanno gli altri, io propongo che si facciano le elezioni primarie di coalizione. E decidano i cittadini, decidano gli elettori”.