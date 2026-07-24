Liminaria MMXXVI, al via il weekend conclusivo: cultura, memoria e aree interne protagoniste a San Martino Valle Caudina

Prende il via questo pomeriggio a San Martino Valle Caudina il weekend conclusivo di Liminaria MMXXVI – Hauntologica, la manifestazione dedicata ai linguaggi contemporanei e alla valorizzazione delle aree interne.

L’appuntamento è fissato alle 17 ai Giardini del Palazzo Ducale, dove i lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del sindaco Pasquale Pisano. A seguire si terrà il talk “Il rurale come posizione”, un momento di confronto tra rappresentanti della Regione Campania, del mondo universitario e delle istituzioni culturali sul ruolo della cultura nei territori interni e sulle prospettive di sviluppo. Tra gli ospiti è annunciata anche Francesca Amirante, vicepresidente della Commissione Cultura della Regione Campania.

Alle 18 spazio alla tavola rotonda “Immagini che ritornano”, dedicata ai temi dell’archivio e della memoria, con la partecipazione della presidente del MADRE di Napoli, Angela Tecce, e degli artisti Giliberti, Macalli e Por.

Due incontri che aprono il fine settimana conclusivo di Liminaria con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul futuro della cultura nelle aree interne, attraverso il dialogo tra istituzioni, operatori culturali e artisti.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito dell’associazione organizzatrice.