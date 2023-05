Fiaccolata di preghiera per Emilio, Pamela ed Emanuele

“Carissimi, abbiamo bisogno di fare qualcosa. Di pregare, di sentirci uniti. Uniti in un dolore straziante, tremendo. Abbiamo bisogno di far arrivare il nostro grido di preghiera fino al cielo. Fino ad Emilio, Pamela ed Emanuele. Abbiamo bisogno che le loro famiglie sappiano che in questo momento di infinita tristezza e di dolore immenso non sono sole”.

Con queste parole il Vescovo di Ariano, Mons. Sergio Melillo invita la popolazione ad una fiaccolata voluta fortemente proprio dalla Diocesi Ariano-Lacedonia e dalle associazioni cittadine per cercare di trovare un po’ di conforto nella preghiera, nello stare insieme, nel manifestare il dolore e l’impotenza.

L’appuntamento è per questa sera, martedì 30 maggio, alle ore 20:00. Si partirà da Piazza Mazzini (Pasteni), si percorrerà il centro storico e si arriverà in Piazza Plebiscito. Si passerà quindi davanti all’abitazione di Emanuele e davanti alla caffetteria di Emilio e Pamela.

Intanto è atteso per oggi il nullaosta per il rilascio delle salme dei tre ragazzi deceduti nel terribile incidente sulla Statale 90 a pochi km da Foggia, mentre si recavano sul Gargano in moto. Il magistrato non ha ritenuto di disporre l’autopsia sui corpi. La camera ardente, molto probabilmente, sarà allestita proprio nell’obitorio degli Ospedali “Riuniti” di Foggia, mentre i funerali potrebbero tenersi nella mattinata di domani, mercoledì 31 maggio, presso il Palazzetto dello Sport. Insieme nell’amicizia e nell’amore, insieme nella tragica morte, insieme anche per l’ultimo saluto.