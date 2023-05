Ariano. Bullismo e rischi nella rete, convegno alla Mancini

Bullismo, cyberbullismo, utilizzo dei social network tra gli adolescenti e i rischi collegati alla rete: di questo si è parlato nel corso di un interessante convegno tenutosi ad Ariano Irpino presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale P.S. Mancini ad indirizzo musicale.

“Fuori dalla Rete” il titolo dell’incontro organizzato dal Dirigente Scolastico Tiziana Aragiusto con la partecipazione di professionisti del settore e dell’Arma dei Carabinieri che sta svolgendo una campagna informativa sulla legalità negli istituti scolastici.

Obiettivo dell’iniziativa dare una serie di informazioni utili ai ragazzi per difendersi da queste insidie per utilizzare meglio i social e per schivare gli attacchi dei bulli. Presenti, infatti, in sala circa 200 alunni accompagnati dai docenti della scuola secondaria di primo grado.

Al convegno moderato da Ersilia Sfarzio, docente e referente contro il bullismo dell’Istituto Comprensivo Mancini, sono intervenuti: Corrado Aaron Visaggio, professore associato presso il dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio che ha illustrato ampiamente ed in modo dettagliato quali sono i rischi collegati alla rete; Chiara Molinario, Avvocato e rappresentate dell’associazione di Volontariato Panacea, che ha illustrato i compiti delle associazioni di volontario nel territorio e delle relazioni sociali; Loredana Riccio, criminologa, che ha parlato di bullismo e cyberbullismo; Pamela Cappelluzzo, avvocato e grafologa, che ha messo in risalto quanto la grafologia è in grado mediante l’osservazione dei segni grafici di conoscere meglio gli adolescenti e la personalità di un individuo e di come riconoscere attraverso la grafia lo stato di disagio adolescenziale, i segni della violenza, dell’aggressività nella scrittura della vittima e del bullismo.

Ai Carabinieri di Ariano Irpino il compito di spiegare nel dettaglio quali sono i reati penali e civili in cui si va incontro se si commettono atti di bullismo e cyberbullismo, di come utilizzare in sicurezza i social network e i rischi collegati nell’utilizzo scorretto del telefono cellulare.