“Festone Grottaminarda”: si presenta il programma della 132^ edizione

Nel solco della tradizione tra luminarie, banda musicale e fuochi pirotecnici, ma anche con tante novità: l’edizione 2023 del “Festone” di Grottaminarda durerà innanzitutto qualche giorno in più, ben sei, rivedrà l’appuntamento con il concertone e proporrà iniziative inedite dedicate soprattutto ai giovani.

Il programma ufficiale e dettagliato sarà presentato domenica 28 maggio alle ore 20,00 nella Sala consiliare Sandro Pertini. Dopo i saluti del Sindaco, Marcantonio Spera, e dell’Assessora agli Eventi Marilisa Grillo, l’introduzione del Divulgatore storico Raffaele Masiello e gli interventi di Don Rosario Paoletti, Presidente Comitato Festone e di Don Antonio Lo Conte, Vicario della Parrocchia di Grottaminarda. Modererà l’incontro il giornalista Norberto Vitale che, tra le altre cose, è un “grottese doc”.

Il Festone di Grottaminarda è una tradizione ultracentenaria, quest’anno, infatti, compie 132 anni. Nasce come celebrazione in onore dei Santi Patroni della città: Sant’Antonio, San Rocco e San Tommaso, ed affianca al ricco programma civile un intenso e sentitissimo programma religioso. Tra l’altro il Comitato Festone non è mai stato così numeroso come per questa edizione: conta ben 15 elementi ciascuno fortemente motivato a lavorare bene ed in maniera disinteressata quale forma di devozione per i Santi e per offrire una grande evento ai grottesi ed alle tante persone che arrivano da tutto il comprensorio.

Ogni altro dettaglio sarà svelato domenica, nel corso della presentazione, alla quale il Comitato Festone e l’Amministrazione comunale invitano ogni cittadino.

Secondo quella che è più di una indiscezione visto che la data del 21 agosto a Grottaminarda figura nel suo tuor, per il “concertone” è previsto il cantante napoletano Andrea Sannino.