Primi Passi: festa di chiusura del progetto per restituire ai piccoli il gioco

Si terrà venerdi 26 maggio ad Avellino presso la Villa Comunale di Via Colombo, la festa di chiusura del progetto Primi Passi realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dalle 16.00 alle 19.00 spazio a tutti i bambini con un’animazione interamente dedicata a loro con gonfiabili, spettacoli di burattini, artisti di strada e tanto altro ancora.

Alle 17.30, invece, momento conclusivo con un piccolo bilancio del progetto insieme a tutti i partner che hanno collaborato e con la partecipazione di ospiti ed autorità.

La rete dei partner con capofila Il Consorzio Percorsi e con ETS Pianeta Autismo, Accademia dei giorni felici, Cooperativa Hope e Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano di Forino sta ultimando le attività cominciate più di un anno fa sui territori di Avellino, Forino e Fontanarosa con oltre 100 partecipanti.

Durante questi mesi è stata la comunità educante il centro delle azioni attraverso Laboratori e attività di educazione non formale, giornate all’aria aperta e alla scoperta dei tesori irpini che hanno caratterizzato momenti importanti di avventura e socialità.

L’obiettivo, decisamente raggiunto, di mettere in rete le risorse del territorio è stato utile per restituire ai piccoli partecipanti lo spazio e i tempi di gioco e di apprendimento in seguito alle limitazioni imposte dalla pandemia.