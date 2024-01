Associazione E.A.V. V., aperte le iscrizioni da gennaio

E.A.V.V Grottolella comunica l’apertura delle iscrizioni al gruppo associativo a partire dal primo gennaio 2024. È possibile entrare a far parte del gruppo sia come guardie ambientali sia come volontari e soci sostenitori. Nel corso del 2024, la storica associazione, guidata dal Presidente Enrico Russo e con sede a Grottolella, intende organizzare corsi di formazione e proseguire nell’attività di controllo e vigilanza sul territorio, in stretta collaborazione con altre istituzioni.

“Anche quest’anno invitiamo a unirsi alla nostra associazione. Tutti i volontari e le guardie degli anni precedenti hanno rinnovato con convinzione la loro adesione. Inoltre, stiamo preparando il nostro ottavo corso di formazione per le guardie ambientali, previsto in vari comuni, per coinvolgere attivamente tutti i volontari. Il nostro obiettivo è formare guardie ambientali altamente qualificate e avvicinare i giovani ai valori della tutela dell’ambiente”, ha dichiarato il Presidente Enrico Russo.