Festival dei Tranesi, ad Ariano Irpino tutto pronto per la terza edizione dell’appuntamento culturale

La compagnia Organic Laboratorio d’Arte è lieta di presentare la III° edizione del Festival dei Tranesi, un evento accreditato e presente anche all’interno del cartellone ufficiale degli eventi del Comune di Ariano Irpino.
L’iniziativa si svolgerà in Località Tranesi ad Ariano Irpino (AV) nelle serate del 4, 5 e 6 Agosto, a partire dalle ore 21:00, con ingresso libero. Di seguito il programma dettagliato della manifestazione:
4 Agosto (ore 21:00) – Danza, Teatro e Musica dal Vivo:
Una performance pittorica e sensoriale che evoca la body art degli anni ’70, arricchita dalla partecipazione di una violinista e da un monologo teatrale.
5 Agosto (ore 21:00) – Danza Contemporanea con Musica dal Vivo:
Spettacolo a cura della Compagnia Organic.
6 Agosto (ore 21:00) – Canto Lirico con Musica dal Vivo:
Esibizione del Tenore Federico Bonghi.
Le scenografie di tutte le serate sono curate dallo scultore Flavio Grasso.