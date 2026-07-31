Emergenza caldo, l’Aiga di Avellino dona venti ventilatori al carcere di Bellizzi Irpino

AVELLINO- Venti ventilatori donati dall’Aiga di Avellino alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Un gesto concreto di solidarietà e attenzione ai diritti fondamentali dei detenuti, quello che avviene nei giorni della massima allerta per il caldo da parte della sezione di Avellino dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), che ha provveduto all’acquisto e alla consegna di 20 ventilatori destinati alle celle della Casa Circondariale “Antonio Graziano” di Bellizzi Irpino. L’iniziativa, finanziata interamente con fondi propri dell’associazione, nasce dalla volontà dei giovani avvocati irpini di offrire un contributo immediato e tangibile per alleviare il forte disagio legato alle elevate temperature estive, che rendono particolarmente difficile la vivibilità all’interno dell’istituto penitenziario. “Garantire la tutela della salute e salvaguardare il valore della dignità umana sono doveri imprescindibili del nostro sistema civile, che devono trovare piena applicazione anche nei luoghi di privazione della libertà», ha sottolineato l’Avv. Fabiana Lepore, Presidente di AIGA Avellino. «Il nostro vuole essere un atto tangibile di vicinanza verso i detenuti, un contributo pragmatico per rendere più tollerabili le condizioni di vita all’interno della struttura durante la stagione estiva.». Un sincero ringraziamento va alla Direzione della Casa Circondariale e al personale di Polizia Penitenziaria per la consueta disponibilità, la collaborazione e il quotidiano impegno profuso in un contesto complesso. L’AIGA Avellino conferma il proprio impegno nel monitorare le condizioni delle strutture detentive del territorio, promuovendo iniziative volte a tutelare i diritti di tutti e a rafforzare il dialogo tra l’Avvocatura e le istituzioni penitenziarie.