Festa resta ai domiciliari, Laura Nargi candidata a sindaco

L’ex sindaco Gianluca Festa resta agli arresti domiciliari e a correre per la carica di sindaco sarà la Vicesindaca uscente Laura Nargi.

La notizia è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa: “Laura Nargi è pronta a candidarsi a sindaco di Avellino. Quarant’anni, vicesindaco nello scorso mandato, guiderà una coalizione civica composta da quattro liste: “Davvero”, “Siamo Avellino”, “Viva la Libertà” e “Per Avellino”. Come annunciato nelle scorse settimane, il progetto amministrativo che si è sostanziato negli ultimi 5 anni in un’azione di Governo che ha rilanciato le sorti e il ruolo del capoluogo, incontrando grande favore in tutti gli strati della società avellinese, va avanti con rinnovato entusiasmo, forte convinzione e grande vigore”.