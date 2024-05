Inchiesta Dolce Vita, confermata la misura cautelare per l’ex sindaco Festa

I giudici del Tribunale del Riesame di Napoli hanno confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. La decisione dei magistrati sarebbe stata notificata nella mattinata alle parti. Rigettata dunque l’istanza di annullamento presentata dalla difesa dell’ex primo cittadino, rappresentata dai penalisti Luigi Petrillo e Concetta Mari, che all’attenzione dei magistrati del Tribunale della Libertà una memoria di cinquanta pagine. Le motivazioni della conferma della misura non sono ancora note, saranno trenta i giorni a disposizione dei magistrati del Riesame per depositarle. Verosimilmente e’ stato confermato dunque l’impianto indiziario della Procura di Avellino, che era stato ribadito in aula dal pm Vincenzo Toscano.

Aerre