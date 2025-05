Quattro consiglieri si fanno Coraggio: “Non riconosciamo la leadership di Festa”

Nasce un nuovo gruppo consiliare: il nuovo gruppo di maggioranza “Coraggio per Avellino”, formato dai consiglieri comunali Antonio Cosmo, Michele Lombardi, Nicole Mazzeo, Vincenzo Picariello.

“Il gruppo nasce dall’esigenza di rafforzare e dare continuità all’azione amministrazione a sostegno della Sindaca Nargi, nell’esclusivo interesse della città di Avellino” – scrivono nel comunicato.

I consiglieri promotori – tre provenienti dal gruppo “Davvero” e uno da “Viva la Libertà” – intendono “affermare una linea politica chiara e costruttiva, lontana da personalismi e da quelle logiche divise che negli ultimi tempi hanno compromesso l’efficacia dell’azione di governo. Il gruppo non si riconosce più nella leadership dell’ex Sindaco Gianluca Festa, né nella sua azione politica e amministrativa. L’obiettivo è rappresentare un punto di riferimento coerente con i propri valori e con le reali esigenze della comunità avellinese. “Coraggio per Avellino” sosterrà con convinzione la realizzazione delle linee programmatiche dell’amministrazione Nargi, contribuendo con responsabilità alla risoluzione delle principali criticità, a partire dal bilancio e dalla questione stadio. “Coraggio per Avellino” è una scelta di campo netta, un atto di coraggio politico che segna una rottura rispetto a metodi e atteggiamenti non più condivisibili, una dichiarazione di indipendenza da logiche politiciste, con l’obiettivo di rimettere al centro l’interesse della città e dei suoi cittadini”.

Nei prossimi giorni, successivamente al Consiglio Comunale sul bilancio di previsione, previsto per Lunedì 12 Maggio 2025, sarà convocata una conferenza stampa per illustrare contenuti e prospettive del gruppo consiliare.