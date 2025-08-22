Interruzione servizio idrico: ecco in quali Comuni

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna nel territorio dei seguenti Comuni Irpini tra le ore 22:00 di venerdì 22 agosto 2025 e le ore 06:00 di sabato 23 agosto 2025.
- Summonte (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
- Ospedaletto d’Alpinolo (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
- San Potito Ultra
- Parolise
- Salza Irpina
- Lapio
- San Mango sul Calore (Poppano)
- Pratola Serra (Serbatoio Nocione)
- Montefredane (Serbatoio Arcella)
- Montefalcione (Serbatoi Croce e Bosco)
- Montemiletto (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
- Taurasi (Serbatoio Rurale dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
- Paternopoli (Serbatoi Mattine e San Quirico)
- Sturno (Intero territorio comunale)
- Frigento (Serbatoio San Marco)
- Lioni ( Serbatoio Urbano)
- Sirignano (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
- Mugnano del Cardinale (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
- Pietrastornina (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)