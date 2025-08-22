Interruzione servizio idrico: ecco in quali Comuni

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna nel territorio dei seguenti Comuni Irpini tra le ore 22:00 di venerdì 22 agosto 2025 e le ore 06:00 di sabato 23 agosto 2025.

  1. Summonte (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
  2. Ospedaletto d’Alpinolo (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
  3. San Potito Ultra
  4. Parolise
  5. Salza Irpina
  6. Lapio
  7. San Mango sul Calore (Poppano)
  8. Pratola Serra (Serbatoio Nocione)
  9. Montefredane (Serbatoio Arcella)
  10. Montefalcione (Serbatoi Croce e Bosco)
  11. Montemiletto (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
  12. Taurasi (Serbatoio Rurale dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
  13. Paternopoli (Serbatoi Mattine e San Quirico)
  14. Sturno (Intero territorio comunale)
  15. Frigento (Serbatoio San Marco)
  16. Lioni ( Serbatoio Urbano)
  17. Sirignano (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
  18. Mugnano del Cardinale (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)
  19. Pietrastornina  (dalle ore 22:00 del 22 agosto alle 06:00 del 23 agosto)