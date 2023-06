Festa dell’Arma: spettacolare proiezione sull’ex Caserma Litto

Spettacolare proiezione, ieri sera, sulla facciata dell’“ex Caserma Litto”, sede storica dei Carabinieri di Avellino, in occasione del 209° Annuale di Fondazione dell’Arma che cade oggi, 5 giugno.

Una particolare illuminazione celebrativa accompagnata da musica e sonoro, ed un vero e proprio video, hanno riproposto i colori e gli emblemi dell’Arma e le tante attività, con i diversi mezzi, portate avanti dai suoi uomini. Un folto pubblico ha seguito con emozione quello che é stato un prodromo delle celebrazioni previste per oggi.

Alle 18 infatti, si terrà la cerimonia militare al Corso Vittorio Emanuele II, altezza Villa Comunale.

Dopo la lettura del messaggio del Capo dello Stato e del Comandante Generale dell’Arma, il Comandante Provinciale, Colonnello Luigi Bramati terrà un breve discorso. Avrà quindi luogo la consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti nella lotta alla criminalità e nell’attività di sicurezza pubblica.

Dal 1920, queste tradizionali celebrazioni accomunano due fatti significativi per l’Istituzione: la genesi dei Carabinieri con le Regie Patenti del 13 luglio 1814 e la data di attribuzione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma, il 5 giugno 1920, in ricordo del contributo fornito, in innumerevoli prove di coraggio ed attaccamento al dovere, dai militari della Benemerita di ogni ordine e grado nel corso della “Grande Guerra”.