Grottaminarda, ancora mezzi in panne in via Barricella

Ancora un mezzo in panne su via Barricella a Grottaminarda. Questa mattina un furgone é rimasto impantanato nel fango nel tentativo di accostare per lasciar passare un’altra auto.

È stato necessario trainarlo per liberarlo.

Già sabato scorso, in seguito al forte nubifragio che ha colpito la Valle Ufita ed in particolare Grottaminarda, Ariano Irpino, Bonito e Melito Irpino, in via Barricella, strada da anni dissestata da una frana, si è verificata una pericolosa colata di acqua detriti e fango dai campi. Pochi metri prima di dove è accaduto l’episodio del furgone, un’auto guidata da una giovane residente, è rimasta impantanata e per puro miracolo non è stata trascinata giù nel vallone dalla furia dell’acqua.

Per fortuna non si è fatta nulla, solo tanto spavento. È stata soccorsa da una coppia di vicini di casa. Sul posto subito una pala meccanica, inviata dal Comune di Grottaminarda per liberare la strada. Ma il problema resta.

I residenti, in parte di Grottaminarda ed in parte di Melito Irpino poiché la strada segna il confine tra i due comuni, chiedono alle due Amministrazioni di unire le forze e di intervenire in maniera definitiva, non semplicemente sistemando la strada ma con un’opera di regimentazione delle acque a monte.