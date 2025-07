Buche in Irpinia: come salvare sospensioni e portafoglio. Una guida pratica

Strada mattutina SP88 tra Avellino e Atripalda. La pioggia della notte ha lasciato dietro di sé non solo aria fresca, ma anche un altro “cratere” al centro della carreggiata. Il conducente della Fiat Punto frena bruscamente e gira il volante per salvare le sospensioni. Tutto è andato bene. Ma non tutti sono fortunati: secondo l’ISTAT-ACI, nel 2023, il tasso di mortalità sulle strade extraurbane è stato di 4,1 (per 100 incidenti). Molti incidenti sulle strade extraurbane sono causati dalle cattive condizioni del manto stradale. Come proteggere le sospensioni e i nervi sulle strade Irpinia? È sufficiente conoscere alcune regole pratiche.

Perché le buche uccidono le vostre sospensioni più velocemente di quanto pensiate

Le buche non sono solo un inconveniente, ma un vero e proprio killer per le sospensioni della vostra auto. Ogni impatto brusco della ruota contro il bordo della buca provoca un surriscaldamento istantaneo dell’olio dell’ammortizzatore. Anche se si pensa che una buca leggera non sia dannosa, in soli 3-4 minuti di carico intenso, ad esempio quando si guida su una serie di dossi, l’olio può raggiungere temperature critiche, che portano al suo degrado e alla perdita delle proprietà di smorzamento. Questo, a sua volta, accelera l’usura di tutti i componenti della sospensione.

Inoltre, i continui urti distorcono la geometria delle ruote, causando un’usura prematura del battistrada. A causa dell’usura irregolare degli pneumatici, il consumo di carburante aumenta di 0,2 litri/100 km, in modo impercettibile in un giorno, ma evidente in un mese. Pertanto, un controllo tempestivo delle sospensioni non è un lusso, ma un investimento redditizio in sicurezza ed economia.

Lista di controllo “5 minuti di ispezione delle sospensioni”

Per preservare le sospensioni dell’auto e ridurre al minimo i costi, è necessario dedicare loro regolarmente almeno 5 minuti di attenzione.

Ispezione visiva. Controllate che gli ammortizzatori non presentino perdite di olio e ruggine. Se l’umidità è visibile, l’ammortizzatore non funziona più al 100%.

Test di salto e rilascio. Premere sull’ala e rilasciare. L’auto deve sollevarsi e poi bloccarsi immediatamente. Se l’auto rimbalza più di una volta, questo indica che gli ammortizzatori sono usurati e devono essere sostituiti. Anche la Fiat Punto 188, che ha 15-20 anni e che è molto diffusa sulle strade dell’Irpinia, può tornare a viaggiare dolcemente. Basta sostituire gli ammortizzatori posteriori Punto 188 usurati: il costo è minimo, ma l’auto smette di “saltare” sulla serpentina SP164. L’esperto AUTODOC consiglia: “Quando si scelgono gli ammortizzatori auto, il prezzo e la qualità vanno considerati bene, perché un pezzo può anche usurarsi più rapidamente o addirittura rompersi se non è scelto con cura (e trattato con cura nella marcia).”

Controllare i paraurti in gomma e i parapolvere. Controllate che non ci siano crepe o strappi. Il danneggiamento di questi elementi può portare alla rapida distruzione di altre parti.

Misurazione del battistrada e controllo della convergenza e della campanatura. Misurare la profondità del battistrada in più punti di ogni pneumatico. Se i pneumatici si consumano in modo irregolare, fate controllare la campanatura. Questo non solo allungherà la vita dei pneumatici, ma migliorerà anche la maneggevolezza del veicolo.

Valutazione del suono. Durante la guida sui dossi, prestate attenzione a eventuali colpi, cigolii o rumori estranei. Potrebbero essere segni di usura dei giunti sferici, delle boccole o delle barre stabilizzatrici.

Tre strategie per risparmiare

Le strade in Irpinia non cambieranno da un giorno all’altro, ma potete cambiare il vostro atteggiamento nei confronti della prevenzione.

La tabella che segue mostra le strategie che vi aiuteranno a salvare i vostri nervi e il vostro portafoglio:

Strategia Cosa fare Potenziali benefici “Prevenire” Sottoporre le sospensioni a regolari controlli visivi. Rispettare i limiti di velocità ed evitare manovre improvvise sui dossi. Rallentate prima delle buche. Assicuratevi di effettuare tempestivamente l’allineamento della campanatura. Riduzione dell’usura dei componenti delle sospensioni. Aumento della durata dei pneumatici. Risparmio di carburante. Riduzione del rischio di costose riparazioni. “Ammortizzare” Sostituire gli ammortizzatori in coppia ogni 60-80 mila km. Scegliete ammortizzatori di alta qualità di produttori affidabili. Ridurre il carico sugli altri componenti della sospensione. Garantire il comfort del conducente e dei passeggeri. Ridurre il rischio di incidenti dovuti alla perdita di controllo del veicolo. “Segnalare” Registrare i tratti stradali problematici. Utilizzate speciali piattaforme online per segnalare le buche. Promozione della sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada. Possibilità di ricevere un risarcimento per i danni alle auto causati dalle buche.

Le strade Irpinia possono rappresentare una vera sfida per la vostra auto. Tuttavia, seguendo semplici e pratici consigli, potrete prolungare notevolmente la vita delle vostre sospensioni, evitare costose riparazioni e salvare il vostro portafoglio. Ricordate che prevenire è sempre più economico che riparare. Fate attenzione sulla strada, rispettate i limiti di velocità e la vostra auto vi ringrazierà con affidabilità e comfort.

Maggiori informazioni:

Quando è ora di sostituire gli ammortizzatori dell’auto – AUTODOC

ACI-ISTAT: report degli incidenti stradali 2023