Festa del Rifugiato: sabato al Parco delle Acacie

Atripalda – Sabato 28 giugno, il Parco delle Acacie si trasformerà in un luogo di incontro, dialogo e condivisione in occasione della Festa del Rifugiato 2025, una giornata dedicata all’accoglienza e all’inclusione, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato.

L’evento, che si terrà dalle ore 11:00 alle 20:00, è promosso dai progetti SAI di Petruro Irpino, Serino e Monteforte Irpino, con il patrocinio del Comune di Atripalda. Il programma prevede momenti di approfondimento, degustazioni di cucina internazionale, workshop creativi e performance artistiche, in un clima di festa e partecipazione.

Al centro della giornata ci saranno le storie di chi ha lasciato il proprio Paese in cerca di sicurezza e dignità, e i percorsi di accoglienza costruiti insieme alle comunità locali. “Accogliere significa creare comunità – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Fabiola Scioscia – Il Parco delle Acacie diventa per un giorno simbolo di inclusione e rispetto. Un’occasione per valorizzare il lavoro silenzioso di tanti operatori e, soprattutto, per ascoltare le storie di chi ha dovuto lasciare tutto e ripartire da zero. La solidarietà è il valore che unisce le nostre comunità.”

La Festa del Rifugiato si propone come un invito aperto a tutti, un’occasione per riflettere, incontrarsi e costruire legami.