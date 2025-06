Estate e solitudine. Il Consorzio A5 attiva due numeri verdi per disabili e anziani soli

Come ogni anno il Consorzio dei servizi sociali A5, con l’approssimarsi della stagione estiva, intensifica potenzia i servizi di sostegno alle persone sole e ai cittadini fragili che vivono nei 28 comuni dell’ambito.

Sono infatti già operativi i numeri verdi sia per i cittadini con disabilità (800 626 462) che per le persone anziane (800 991 460) che vivono sole.

Il servizio del numero verde è finalizzato a garantire a ciascun cittadino o ai propri familiari l’intervento in caso di bisogno e di necessità che si dovesse manifestare in particolare nei periodi in cui le persone impossibilitate a spostarsi dai propri domicili sono esposte maggiormente al rischio di trovarsi soli.

A tale proposito, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della solitudine il Consorzio dei servizi sociali A5 ha avviato da qualche giorno il nuovo progetto “Trovarsi soli” promuovendo una serie di iniziative territoriali di socializzazione e di attivazione dei cittadini anziani e soli.

Inoltre, anche per tutti gli altri cittadini che dovessero trovarsi in qualunque situazione di necessità è ormai da anni attivo il servizio (800 592 418) di PRONTO INTERVENTO SOCIALE che di recente è stato affiancato dal servizio di STAZIONE DI POSTA, nell’ambito del PNRR, con soluzioni ponte per accoglienza temporanea e supporto di beni di prima necessità alle persone senza fissa dimora o in gravi condizioni di svantaggio economico e sociale.

“Proviamo ad assicurare ogni servizio necessario alle persone che maggiormente possono averne bisogno, – dichiara CARMINE DE BLASIO, direttore generale del Consorzio dei Servizi sociali A5. Certo non abbiamo né la competenza né l’intenzione di sostituirci alla rete familiare, laddove presente, che mai deve sottrarsi alla responsabilità della cura e dell’attenzione verso i propri familiari.

Il nostro impegno prioritario è evidentemente rivolto appunto ai cittadini soli, che per diverse ma oggettive condizioni si trovano senza supporto e sostegno. Accade normalmente durante l’anno e in particolare in questo periodo. Abbiamo anche previsto unpotenziamento del servizio di telecontrollo e, a tale riguardo,rivolgiamo un invito a tutti coloro che si trovano in zone isolate e comunque senza rete familiare a richiedere questo tipo di prestazione rivolgendosi al nostro personale presente sui comuni. Tuttavia, durante il periodo estivo, con una serie di attività, iniziative e nuovi progetti proveremo ad essere frequentemente presenti e attivi sul territorio con lo “sguardo” rivolto tanto ai più piccoli che alle persone più adulte ma contatto sempre sulla collaborazione e la disponibilità delle comunità e dei singoli cittadini”.