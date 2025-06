Atripalda, dieci anni di sacerdozio per Don Luca Monti

Un traguardo importante e profondamente sentito per Don Luca Monti, parroco della Chiesa Madre di Sant’Ippolisto Martire, che ha festeggiato il decimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Un momento di grande emozione, condiviso con l’intera comunità di Atripalda, che lo riconosce come guida spirituale instancabile, vicina, e sempre presente nei momenti significativi della vita cittadina.

In occasione della ricorrenza, l’Amministrazione Comunale – rappresentata dal Vicesindaco Dott. Domenico Landi e dai consiglieri comunali – ha voluto esprimere, a nome dell’intera cittadinanza, profonda gratitudine per l’opera pastorale di Don Luca, omaggiandolo con una targa celebrativa. Un gesto semplice ma denso di significato, che testimonia l’affetto e la stima che la città nutre per il suo parroco.

Nel corso della celebrazione, sono stati ricordati anche i dieci anni di sacerdozio di Don Cristian Sciaraffa, che ha mosso i primi passi del suo ministero proprio nella parrocchia di Sant’Ippolisto. Un legame che ancora oggi unisce il sacerdote alla comunità atripaldese.

La cerimonia è stata vissuta come un momento di fede, riconoscenza e unità.