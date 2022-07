Festa del lupo, i biancoverdi insuperabili: “Grazie Dell’Anno e Criscitiello”. L’associazione presieduta da Emilia Di Blasi in una nota ringrazia il presidente dell’associazione “Per La Storia” Mario Dell’Anno oltre che la società e proprietà dell’U.S. Avellino per l’invito ricevuto sabato scorso 23 Luglio allo stadio Partenio-Lombardi.

L’associazione ringrazia “per il nobile gesto, che nessuno si aspettava, il giornalista Michele Criscitiello che – accompagnato da cameramen e fotografi che hanno immortalato il momento facendo sentire gli amici Insuperabili dei veri Vip appassionati del calcio -ha donato un pallone del magico Lupo alla rappresentanza del gruppo Insuperabili presente allo stadio per l’occasione, gesto che riteniamo nobile e di grande spessore umano che testimonia tutta la sensibilità rivolta verso la nostra realtà rappresentativa”.

“La festa del lupo per noi Insuperabili ha rappresentato un grande momento di gioia e soprattutto di magia oltre che condivisione e inclusione nella tematica del mondo dello Sport e del Calcio cosi proprio come voleva il nostro padre e Presidente fondatore Flavio Puleo, che fino all’ultimo istante della sua vita ha lottato e messo in campo tanti sacrifici e azioni concrete per poter consentire a tutti noi in casa ma anche fuori di poter vivere le gioie e le glorie che il calcio e la nostra maglia del cuore ci ha regalato e continua a regalarci dando vita anche al nostro amato settore che vorremo vedere ancora più accogliente e più efficiente anche strutturalmente”.

“Il nostro auspicio di cuore è anche di poter vedere e ammirare al termine di ogni partita, in casa ma speriamo anche in trasferta, i campioni della nostra maglia sotto il nostro settore”.