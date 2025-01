Candelora a Montevergine: “Tutte le informazioni per l’accesso e il facile raggiungimento del Santuario riservato alle Persone con Disabilità”.

Di seguito vengono riportate le informazioni come da piano di viabilità deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico trasmesse dal Comune di Mercogliano al M.I.D.,

ai fini della loro diffusione, per consentire il facile accesso e raggiungimento del Santuario

riservato alle persone con disabilità.

In occasione dell’evento della Candelora, in programma Domenica 2 Febbraio a Montevergine, a prescindere dalle autovetture che si mobiliteranno per raggiungere il santuario come su indicazioni del piano viabilità deciso in sede di Comitato Provinciale per

l’Ordine Pubblico sono stati previsti 20 posti riservati nel piazzale del Santuario, dalla 21

autovettura al servizio di persone con disabilità in mobilità verso il luogo dell’evento sarà

necessario parcheggiare all’altezza di Piazza Maercato per poter prendere poi la navetta

dotata di pedana messa a disposizione dall’Azienda Trasporti A.I.R. e dal Comune di Ospedaletto D’Alpinolo. In caso di controllo da parte degli organi di polizia all’altezza dell’Hotel La Castagna, sito sulla strada statale 374, ci si dovrà farsi trovare muniti di contrassegno intestato alla persona con disabilità e in corso di validità con l’intestatario presente all’interno dell’autovettura a suo servizio.Al fine di garantire a tutti la piena accessibilità e inclusione all’evento si raccomanda agli interessati di seguire attentamente le indicazioni riportate.