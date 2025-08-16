Ferragosto nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi per la Camera Penale Irpina

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Portare la vicinanza della Camera Penale ai detenuti in un giorno particolare. Cosi’ una delegazione dei penalisti irpini ha voluto dedicare la mattinata di ieri ad una visita presso l’istituto penitenziario di Sant’Angelo dei Lombardi, l’ennesima iniziativa che l’organismo guidato dal penalista Gaetano Aufiero ha dedicato alle carceri in Irpinia, uno dei temi su cui da mesi c’è una mobilitazione ed anche una astensione proclamata per sollecitare iniziative da parte della Camera Penale. A partecipare alla visita nel carcere irpino, oltre al presidente Gaetano Aufiero e al segretario della Camera Penale Costantino Sabatino, il responsabile dell’Osservatorio Carceri Michele Fratello, il consigliere Claudio Frongillo e per la Consulta dei Giovani Penalisti Simone Imparato. Il Ferragosto è tradizionalmente collegato alle iniziative di mobilitazione per le carceri anche in Irpinia. Anche oggi ci saranno altre iniziative, come quella del Partito Radicale nel carcere di Ariano Irpino. Una vera e propria emergenza quella che vive a livello nazionale il sistema penitenziario, non solo per il cronico sovraffollamento ma anche per il dramma dei suicidi e per i ritardi e le problematiche nel sistema sanitario.