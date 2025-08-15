Avellino in festa per la Madonna Assunta: fede, musica e città gremita per la processione

Avellino ha rinnovato oggi, come ogni 15 agosto, il tradizionale atto di devozione alla Madonna Assunta, con la processione che ha coinvolto l’intero centro. Il corteo religioso, partito alle 19 dal Duomo, ha attraversato le principali vie del capoluogo, richiamando una grande partecipazione di fedeli e cittadini.

A rendere più suggestiva l’atmosfera, la presenza della Banda Musicale di Bisceglie, formazione di livello nazionale, voluta dal parroco del Duomo don Pasquale Iannuzzo. Fin dalla mattina, la banda ha animato le strade con esibizioni lungo Corso Vittorio Emanuele, accompagnando idealmente i momenti di festa e preghiera.

Tuttavia, niente Palio della Botte quest’anno ad Avellino, né la sfilata in costume in occasione della processione dell’Assunta. “Problemi tecnici” hanno impedito lo svolgimento della rievocazione storica al seguito del corteo religioso. Nonostante le rinunce, le contrade cittadine hanno reso omaggio alla loro Patrona offrendo fiori e ceri, segno tangibile della devozione che unisce tutti i quartieri della città.

La giornata si concluderà in Piazza Duomo, dove, intorno alle 22.30, il concerto finale raccoglierà nuovamente la comunità, suggellando un Ferragosto all’insegna della fede, della tradizione e della condivisione.