Chiusano in lutto per Leonardo Picardi: la sua vita un dono per tutta la comunità

CHIUSANO SAN DOMENICO- Un dono per la comunità. Cosi’ la Misericordia di Chiusano di San Domenico e il Gruppo Fratres Donatori di Sangue di Chiusano hanno voluto testimoniare il cordoglio e la profonda commozione per “il dolore della famiglia e dell’intera comunità per la perdita del caro Leonardo Picardi, fondatore della nostra Confraternita nel 2010. Leonardo è stato per tutti noi un punto di riferimento costante: sempre presente, disponibile, generoso, mai un “no” davanti al bisogno del prossimo”. Un ricordo che corre sulle pagine social dell’associazione, evidenziando come: ” La sua vita è stata un dono per la comunità, per la sua famiglia e per il nostro paese.

Dopo aver lottato con coraggio , oggi ci lascia un vuoto immenso, ma anche un esempio luminoso di servizio, amore e dedizione che continuerà a vivere nel cuore di ciascuno di noi”. E hanno assicurato che “La Misericordia e il Gruppo Fratres donatori di sangue non dimenticheranno mai chi ha dato vita e forza a questo cammino. Ogni nostra opera porterà per sempre il tuo ricordo.Ciao Leo. Amico di tutti”.