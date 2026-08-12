Ferragosto in sicurezza, dalla città agli eventi: in Prefettura il punto sui servizi di controllo

Un Ferragosto caratterizzato da numerosi eventi e da un significativo incremento degli spostamenti, che richiedono un dispositivo di sicurezza coordinato e capillare. È questo il quadro definito questa mattina in Prefettura, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Avellino, Franca Fico, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e del 118

Al centro della riunione la pianificazione dei servizi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio in vista del ponte di Ferragosto, con particolare attenzione alla sicurezza urbana, alla viabilità e alla circolazione stradale, soprattutto lungo le principali direttrici e nelle aree interessate da una maggiore presenza di persone.

I servizi saranno modulati in relazione alle caratteristiche dei singoli appuntamenti e ai prevedibili livelli di affluenza, con un rafforzamento della presenza delle Forze dell’ordine nelle zone maggiormente interessate dalle manifestazioni e lungo le principali arterie stradali. Particolare attenzione è stata dedicata ai festeggiamenti in programma nel capoluogo e, in particolare, alla serata del 16 agosto in piazza Libertà, dove si esibiranno BigMama e The Kolors, uno degli appuntamenti di maggiore richiamo dell’estate avellinese.

In vista dell’evento, alla presenza anche del Sindaco di Avellino Nello Pizza, è stata definita una mirata articolazione dei servizi di sicurezza e controllo, con particolare attenzione alla gestione dei flussi di persone, agli accessi all’area della manifestazione, alla viabilità e alla circolazione nelle zone interessate, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’appuntamento e la sicurezza del pubblico.

Il Comitato ha, altresì, esaminato anche la situazione relativa agli eventi organizzati a Grottaminarda, alla presenza del Sindaco, con particolare riferimento alle misure necessarie per garantire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza del “Festone”. Anche in questo caso è stata richiamata l’esigenza di un’attenta pianificazione della viabilità e dei servizi di controllo, in relazione ai flussi di persone e di veicoli attesi, nonché di un adeguato presidio delle aree interessate dalle manifestazioni.

«Ci apprestiamo a vivere giorni caratterizzati da una forte presenza di persone sul territorio e da numerosi appuntamenti, alcuni dei quali di grande richiamo – sottolinea il Prefetto di Avellino, Franca Fico –. Il nostro obiettivo è creare le condizioni affinché cittadini e visitatori possano vivere il Ferragosto con serenità, attraverso un sistema di prevenzione e controllo coordinato e calibrato sulle esigenze dei singoli eventi».