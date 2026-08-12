La Banda di Bracigliano e il Cinema in Piazza Duomo: Avellino, il programma del 13 agosto

Il cartellone “Avellino Estate in Città” entra nella sua fase più calda. Giovedì 13 agosto la città sarà animata da due importanti eventi: nella Villa Comunale di Corso Vittorio Emanuele, dalle 20, ci sarà l’esibizione della storica “Banda di Bracigliano”. Un appuntamento che restituisce alla città la storica tradizione dei concerti bandistici.

I musicisti, guidati dal Maestro, Direttore e Concertatore Carmine Santaniello, già Direttore del Conservatorio “Cimarosa” di Avellino e del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, daranno vita a un concerto suggestivo e immersivo. La capacità di alternare il repertorio tradizionale a quello sinfonico-operistico è uno degli elementi che caratterizzano le esibizioni della formazione.

Mentre in Piazza Duomo, la rassegna cinematografica giunge al suo ultimo appuntamento. Dalle ore 21 sarà la volta di “Enzo”, un film di Robin Campillo scritto da Laurent Cantet, che ha ricevuto ad Avellino il Premio alla Carriera “Laceno d’Oro” 2008. La storia parla di Enzo, sedicenne che rifiuta il futuro che la sua famiglia ha immaginato per lui. Decide di lavorare come apprendista in un cantiere, dove stringe un legame profondo con Vlad, un operaio ucraino. Nel confronto con l’altro, tra desiderio di emancipazione e ricerca della propria identità, Enzo intraprende un percorso di crescita che lo porterà a guardare il mondo con occhi nuovi. La proiezione chiude una serie di appuntamenti che hanno riscosso un grande successo.