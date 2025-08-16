Ferragosto di lavoro per le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri in Irpinia

Anche nei giorni che hanno accompagnato le festività di Ferragosto è proseguita, senza soluzione di continuità, l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria predisposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che ha organizzato specifici servizi di controllo del territorio. Seguendo le indicazioni dettate dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato numerosi e mirati servizi che – modulati per settori e fasce orarie – hanno permesso di presidiare ampie fasce del territorio che dalla Valle Ufita giunge alle porte di Avellino.

I servizi – che si sono concentrati nella fascia oraria serale e notturna – in soli tre giorni hanno visto l’impiego complessivo di 20 equipaggi, che hanno complessivamente proceduto al controllo degli occupanti di circa 150 veicoli, elevato decine di contravvenzioni per violazioni, anche gravi, alle norme del Codice della Strada e ritirato 7 documenti di guida e circolazione.

Un 55enne di Ariano Irpino è stato deferito in stato di libertà per lesioni stradali gravi poiché, con la propria condotta di guida, ha provocato un sinistro stradale nel quale è stato coinvolto un centauro che – politraumatizzato – ha riportato oltre 40 giorni di prognosi.

Numerose le sanzioni amministrative elevate a conducenti trovati alla guida in stato di ebrezza, cui si aggiunge la segnalazione di un 40enne di Mirabella Eclano che, fermato durante uno dei tanti posti di controllo eseguiti lungo le principali arterie stradali, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina che tentava di nascondere nel cavo orale. La prontezza dei militari ha però reso vano il maldestro tentativo di occultamento,

ed ora l’interessato sarà segnalato alla Prefettura di Avellino quale “assuntore”.

In questi giorni di vacanza, una maggiore attenzione è stata dedicata ai luoghi di ritrovo, tenendo in particolare considerazione gli aspetti della prevenzione anche in materia sanitaria. I Carabinieri delle Stazioni di Bonito e Dentecane, avvalendosi delle competenze specialistiche del personale del Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino e della ASL di Avellino, hanno ispezionato alcuni campi estivi organizzati per bambini e due locali

commerciali, in uno dei quali sono state riscontrate delle criticità legate all’assenza del piano di autocontrollo animali infestanti. Al titolare è stata pertanto comminata una sanzione di circa duemila euro.

Ma l’impegno della Benemerita per garantire tranquillità durante le vacanze estive non si è tradotto solo in servizi di controllo del territorio in senso stretto. In soli tre giorni, sono stati oltre 60 i militari impegnati in diversi servizi di ordine pubblico. Quali “fedeli custodi delle tradizioni popolari” che da sempre caratterizzano l’Irpinia ed i suoi abitanti, le dieci Stazioni Carabinieri facenti capo alla Compagnia di Mirabella Eclano hanno gestito e partecipato a numerose manifestazioni. Tra queste, particolarmente impegnativi per durata e modalità di esecuzione, sono stati i servizi che ha garantito l’ordinato svolgimento della “Grande Tirata del Carro” a Fontanarosa. Ma nei giorni che hanno preceduto il Ferragosto altri eventi,

alcuni profondamente legati al folklore popolare, si sono svolti – sempre sotto la costante vigilanza delle donne e degli uomini dell’Arma – a Fontanarosa, Gesualdo, Sturno, Frigento, Montemiletto e Torre le Nocelle, così come anche a Pietradefusi e Luogosano.