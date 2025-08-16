Tragedia a Picarelli: privo di sensi su una panchina, soccorso, muore in Ospedale

AVELLINO- Soccorso da alcuni amici che lo avevano ritrovato privo di sensi su una panchina, non ce l’ ha fatta un quarantaseienne avellinese deceduto poco dopo in Ospedale. E’ quanto avvenuto la scorsa notte nella frazione Picarelli. Intorno alla mezzanotte è scattato il soccorso all’uomo, rinvenuto da alcuni conoscenti privo di sensi su una panchina. La corsa disperata in ospedale e la tragedia. Il cuore del quarantaseienne ha smesso di battere. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volanti della Questura di Avellino, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per verificare le cause del decesso. Non si esclude nessuna ipotesi. Nelle prossime ore sarà la Procura di Avellino a decidere se sulla salma del quarantaseienne ci sarà un esame medico legale.