Benevento. Ferragosto in sicurezza: intensificati i controlli dei Carabinieri in tutta la provincia

In occasione del Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, in

attuazione delle direttive e sulla base del piano concordato con la locale Prefettura, hanno

intensificato i servizi di vigilanza e controllo del territorio. Dal pomeriggio di giovedì 13

agosto, fino alla tarda notte di Ferragosto, costante attenzione è stata rivolta ai luoghi di

maggiore aggregazione quali i locali e le località turistiche e quei posti dove si registra una

maggior presenza di persone, soprattutto tra i più giovani. Un’attenzione particolare è stata

rivolta a tutti quei luoghi in cui tradizionalmente si creano situazioni rilevanti sul piano della

sicurezza pubblica. Tra giovedì e la notte di Ferragosto, in totale, 135 pattuglie di tutte le

Stazioni Carabinieri, supportate dagli equipaggi dei Nuclei Radiomobili delle Compagnie di

Benevento, Montesarchio, Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo hanno costantemente

controllato e vigilato la città e tutto il territorio provinciale. Inoltre, sono impiegate le

Squadre d’Intervento Operativo (Sio) del 10° Reggimento Carabinieri Campania presenti

nella provincia sannita da oltre otto mesi per rafforzare il dispositivo di controllo del

territorio, su disposizione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il personale, in

uniforme e in abiti civili, ha presidiato le aree urbane, vigilato abitazioni e parcheggi, i

luoghi meno frequentati o comunque ritenuti più a rischio. Sono stati intensificati i servizi

su strada ed incrementati i controlli sulla circolazione stradale, sia diurni che notturni, con

l’attuazione di posti di controllo non solo sulle principali arterie provinciali ma anche sulle

strade secondarie, nel corso dei quali i Carabinieri hanno controllato circa 410 veicoli e 530

persone, contestando 30 violazioni al Codice della Strada, con 3 patenti ritirate e 4 veicoli

sottoposti a fermo amministrativo perché circolanti senza revisione e privi della prescritta

assicurazione. Le pattuglie dell’Arma hanno effettuato anche numerose verifiche mediante

l’impiego di “etilometro” per il contrasto alla guida in stato di ebrezza alcolica, deferendo

un uomo dalla Val Fortore per guida sotto l’influenza dell’alcool e guida dopo l’assunzione

di sostanze stupefacenti, controllato mentre conduceva la sua automobile e risultato con un

tasso alcolemico molto superiore ai limiti di legge e positivo per l’assunzione di sostanze

stupefacenti. All’uomo, che è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto

innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida e sono state

contestate 3 sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada per 394,67

euro complessivi con decurtazione di 5 punti sulla patente di guida. 678 sono state le

chiamate giunte al numero 112 a cui i Carabinieri hanno dovuto dare esito. In 12 casi si è

trattato di soccorso a persone in difficoltà per veicoli in panne.

Le pattuglie del Radiomobile sono intervenute anche per effettuare i rilievi di un grave

incidente mortale in località San Leucio del Sannio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle verifiche di tipo amministrativo presso gli

esercizi pubblici:

– in Pietrelcina, i militari unitamente a quelli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro

hanno proceduto al controllo di un agriturismo deferendo il titolare poiché alcuni

dipendenti non erano stati sottoposti alla prescritta visita medica e formati in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con conseguente ammenda di euro 3300,00;

– in San Marco dei Cavoti e San Bartolomeo in Galdo i militari hanno proceduto al

controllo di un bed and breakfast ed un cantiere edile, contestando al gestore della

struttura ricettiva ed al titolare dell’impresa edile operante nel cantiere 2 ammende per

2.195,76 euro complessivi, relative ad alcune violazioni delle norme in materia di salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro rilevate.

La quotidiana attività di vigilanza del territorio messa in campo dal Comando Provinciale

dei Carabinieri di Benevento viene particolarmente intensificata nei periodi di festa per

garantire la massima sicurezza agli utenti della strada ed a tutti i cittadini.