Controlli in vista del Ferragosto: denunciate 6 persone e scoperti due furti in abitazione

Anche nell’ultima settimana, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente intensificato i controlli preventivi in vista del ferragosto.

In tale ottica, la Compagnia di Mirabella Eclano ha coordinato mirati servizi attraverso i quali è stata intensificata la vigilanza in quei comuni dove si è registrato un considerevole aumento del flusso turistico.

Un impegno che si è articolato non solo attraverso la sistematica presenza delle pattuglie dell’Arma lungo le principali vie di comunicazione e nelle zone più periferiche; ma anche attraverso l’impiego complessivo di oltre 50 militari nei servizi di ordine pubblico svolti in occasione di alcuni dei principali eventi pubblici che interessano la provincia irpina (quali la Tirata del Carro di Fontanarosa, la Fiera Enologica del Vino di Taurasi e lo Sturno Sport Festival).

Gli oltre 60 equipaggi, hanno proceduto al controllo di circa 400 veicoli ed hanno deferito in stato di libertà 5 persone trovate alla guida con tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Per tutti, naturalmente, è scattato il ritiro della patente di guida.

Complessivamente sono state elevate 27 sanzioni al codice della strada, e sequestrate 7 autovetture.

Nella giornata di ieri, inoltre, a conclusione di una rapidissima attività di indagine, la Stazione di Mirabella Eclano ha deferito in stato di libertà – per ricettazione – un uomo originario dell’Est Europa e residente in provincia di Salerno, nella cui abitazione sono stati rinvenuti vari utensili di valore e due biciclette elettriche provento di due distinti furti avvenuti proprio a Taurasi alcune settimane fa.

Il riattivarsi del segnale GPS di una delle due biciclette ha consentito ai Carabinieri di individuare la refurtiva e riconsegnarla ai legittimi proprietari.