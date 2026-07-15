Tirata del Carro a Mirabella Eclano, vertice in Prefettura

Il Sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, ha dichiarato che nella giornata di domani, 16 luglio alle ore 17:30, si recherà in Prefettura ad Avellino a seguito di una convocazione riguardante la tradizionale “Grande Tirata del Carro”, un simbolo dal valore e fascino oramai ben noti e diffusi oltre i confini della città.

Ruggiero ha annunciato che, in sede istituzionale, rassicurerà il Prefetto in merito all’ operatività di Mirabella «potremo completare i lavori di messa in sicurezza della cupola e garantire che la struttura sia pronta per il giorno della grande tirata, a condizione che vi sia la fattiva collaborazione da parte di tutti gli attori in gioco. Su un tema così sentito ritengo fondamentale la massima trasparenza. Sarà mia premura tenervi costantemente e tempestivamente aggiornati su ogni sviluppo.»