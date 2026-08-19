FER_MENTI trasforma Piazza Libertà nel cuore del “fermento irpino”: via alla tre giorni di birra artigianale, food e musica

AVELLINO– Prende il via, da giovedì 20 agosto a Piazza Libertà, la tre giorni di FER_MENTI, rassegna in cui birra artigianale, food, musica, cultura, sostenibilità e innovazione si incontrano nel cuore della città, con un programma costruito per valorizzare le energie produttive e creative dell’Irpinia e creare occasioni di confronto, conoscenza e socialità. Al centro del progetto c’è la birra artigianale irpina, con sette realtà che porteranno a Piazza Libertà identità, stili e interpretazioni differenti: Serrocroce, Ventitré, Partenia, Akudunniad, Skapte, Ramo Nero e Femia. Una rappresentanza di un comparto giovane e dinamico che negli ultimi anni ha saputo trasformare la passione per la birra in attività imprenditoriali capaci di valorizzare competenze, materie prime e identità del territorio. Ma FER_MENTI nasce con l’ambizione di essere qualcosa di più di un festival brassicolo. Il programma, infatti, mette insieme gusto, conoscenza, musica e sostenibilità, costruendo un’esperienza che attraversa il mondo della produzione artigianale e arriva ai temi dell’innovazione e dello sviluppo territoriale. L’obiettivo è raccontare un’Irpinia che non si limita a custodire le proprie eccellenze, ma che

continua a sperimentare, innovare e costruire futuro. Accanto ai birrifici, un’importante area food completerà l’esperienza del festival. Saranno

presenti: Fra Lu – Salumeria Alcolica, Nannà Street Food Gourmet, Smashouse Burger I Resilienti, BradeVi, Il Conte e la Baronessa, The Rag, Ottograni e Lievitum. Una selezione che attraversa linguaggi diversi del cibo e propone un percorso di street food nelle sue diverse declinazioni. L’idea è costruire una vera esperienza di food & beer pairing, lasciando che siano il pubblico e il gusto a trovare, tra le diverse proposte, gli abbinamenti più

interessanti..Ma FER_MENTI non sarà soltanto degustazione e intrattenimento. Il programma propone una serie di talk dedicati a sviluppo, sostenibilità, innovazione, cultura del prodotto e nuove frontiere dell’alimentazione, curati e moderati dalla giornalista Rosa Iandiorio. Si parte giovedì 20 agosto alle ore 20 con “Idee in fermento”, un confronto sulle idee, le visioni e le azioni che possono generare sviluppo, partecipazione e futuro per la città. Interverranno: .Pasquale Boschetto, Presidente Associazione NODI, Nello Pizza, Sindaco di Avellino, Luca Cipriano, Assessore alla Cultura e agli Eventi e Anna D’Aliasi, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Ambientali ed Energetiche. Modera Rosa Iandiorio, giornalista. Venerdì 21 agosto il confronto proseguirà con “Acqua, energia, futuro”, dedicato a sostenibilità e innovazione: dalle tecnologie di depurazione all’idrogeno verde, fino alla transizione energetica e alle nuove opportunità per il territorio. Interverranno: Enrico Percopo, Amministratore IHS | Mosè Ultrafiltrazione e Francesco Basile, Amministratore F.M.C. S.r.l. Modera Rosa Iandiorio. A seguire, spazio a “Artigianale, ma davvero?. Che cosa stiamo comprando davvero quando

scegliamo un prodotto artigianale? Un metodo, una storia, una competenza o semplicemente un’etichetta?” A confrontarsi su questo tema saranno: Gianpaolo Capaldo, Gelateria The Rag,

Premio Novità dell’Anno Gambero Rosso, Vito Pagnotta, Birrificio Serrocroce, Premio Filiera .Italiana Slow Food. Modera Rosa Iandiorio. Il ciclo dei talk si chiuderà sabato 22 agosto alle ore 19.30 con “Ricerca, innovazione e qualità: le nuove frontiere dell’alimentazione”, dove interverranno: Mauro Rossi, Dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Alfonso Del Forno, Coordinatore regionale della Guida Birre d’Italia di Slow Food. Modera Rosa Iandiorio.. Il passaggio dai talk alla musica sarà uno dei momenti caratterizzanti di FER_MENTI. Al termine di ciascun appuntamento di approfondimento, infatti, la parola passerà ai protagonisti della scena musicale. Giovedì 20 agosto ci sarà l’esibizione di Vinilica, con Davide Lallo e Celestino; venerdì 21 agosto “VINYL SET” con Giorgio Lopez e Antonio De Cesare e l’allestimento del mercatino del vinile; sabato 22 agosto “VINYL SET” con Guglielmo Mascioe

Antonio De Cesare, e ancora il mercatino del vinile. Ma il programma estivo si sviluppa, anche giovedì 20 agosto, lungo tutta la città. Torna il Cinema all’Eliseo con la proiezione, alle ore 21, di Persepolis di Mariane Satrapi. Film promosso da Zia Lidia Social Club, con la partecipazione di Alliance Francaise, Quaderni di Cinema Sud, Centro Donna, Cine Circolo Santa Chiara, Naima, Arci e Avionica. Mentre in via Verdi, alle 21, ci sarà l’esibizione della band irpina FIX: gruppo dal sound inconfondibile che coniuga un repertorio pop al rock, anche in chiave acustica. Invece sulla terrazza della Dogana, in Piazza Amendola, prosegue la rassegna dei “Tramonti sul Tetto della Dogana”.