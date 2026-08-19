Addio alla carta d’identità: l’Irpinia entra nell’Italia dei pagamenti digitali

Da agosto 2026 in provincia di Avellino, come nel resto del Paese, resta valido solo il documento elettronico: un cambio di passo burocratico che accompagna una trasformazione più larga, quella dei pagamenti digitali.

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Dal 3 agosto 2026 la vecchia carta d’identità cartacea non è più valida in nessun comune italiano, Avellino e i comuni della provincia compresi. Lo prevede il regolamento europeo 2019/1157: da quella data l’unico documento rilasciabile è la Carta d’Identità Elettronica, la CIE, indipendentemente dalla scadenza indicata sul vecchio libretto. Un passaggio che in Irpinia, come altrove, ha spinto molti cittadini a chiedere il rinnovo con settimane di anticipo, tra sportelli anagrafe più affollati del solito e qualche coda in più davanti ai municipi.

Dietro un adempimento che sembra solo burocratico si muove però un cambiamento più ampio. La CIE non è un semplice tesserino con foto e chip, ma la chiave d’accesso a SPID, ai servizi della pubblica amministrazione, alla firma digitale. È un tassello di un’Italia che negli ultimi anni ha spostato online buona parte delle pratiche che un tempo richiedevano uno sportello fisico, e che sta facendo lo stesso, con tempi diversi, anche con il denaro.

Il contante perde terreno, i pagamenti digitali crescono

Il segnale più chiaro arriva dai numeri sui pagamenti. Secondo un’inchiesta del Sole 24 Ore, il mercato italiano dei pagamenti digitali è cresciuto a un ritmo medio annuo del 9,5%, consolidando il sorpasso sul contante già registrato nel 2024. L’Italia resta comunque indietro rispetto ad altri Paesi europei, al 21° posto su 27 nel Cashless Society Index, ma la direzione è segnata: sempre più operazioni quotidiane, dalla spesa al bollettino, passano da app, wallet e carte contactless invece che da banconote e monete.

Non è un fenomeno isolato ai grandi centri urbani. Anche in provincia, dove fino a pochi anni fa il contante restava lo strumento preferito per la maggior parte degli acquisti, i pagamenti con smartphone e le app bancarie sono entrati nell’uso quotidiano di negozi, farmacie e uffici pubblici. Nei piccoli comuni irpini, dove per anni recarsi in banca ha significato uno spostamento non sempre comodo, il bancomat sul telefono o l’app della propria banca hanno ridotto quella distanza in modo pratico, prima ancora che culturale. Lo stesso principio che ha reso necessaria la CIE, cioè avere un’identità digitale riconosciuta e sicura, vale anche per chi paga online: serve un sistema affidabile, tracciabile, che riduca il rischio di frodi.

A confermare la portata del fenomeno sono anche i numeri diffusi dall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, secondo cui nel 2025 il transato complessivo dei pagamenti digitali in Italia ha raggiunto i 518 miliardi di euro, con una crescita del 7% sull’anno precedente. Oggi il 45% dei consumi passa già da strumenti elettronici, mentre banconote e monete coprono una quota sempre più residuale. Dietro la sigla di un osservatorio universitario c’è un cambiamento molto concreto, che riguarda anche i settori online più regolati: Casinos.com, che da anni segue l’evoluzione dei pagamenti nei casinò online con licenza ADM, segnala che tra gli strumenti più richiesti dagli utenti italiani per depositare e prelevare c’è proprio PayPal, apprezzato per la protezione aggiuntiva sulle transazioni e per la velocità con cui vengono elaborati i prelievi rispetto ad altri circuiti.

Anche il gioco a distanza segue la stessa logica

Non è un dettaglio da poco per chi gioca online: sapere che il proprio denaro passa attraverso un sistema verificato, con procedure di reclamo chiare in caso di problemi, incide sulla fiducia complessiva nella piattaforma tanto quanto la reputazione dell’operatore. Va detto però con chiarezza che questa comodità non cambia la natura del prodotto. Il gioco a distanza in Italia è un’attività riservata allo Stato, che la affida solo a operatori muniti di regolare concessione. Dal 13 novembre 2025 è in vigore il nuovo sistema concessorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con 52 concessioni assegnate a 46 operatori: un riordino che rafforza i controlli su trasparenza, sicurezza dei pagamenti e tutela del giocatore. Tra gli obiettivi dichiarati del nuovo regime c’è anche un monitoraggio più stretto dei flussi di denaro tra conti dei giocatori e piattaforme, proprio per evitare che la rapidità di un metodo di pagamento diventi un incentivo a giocare senza controllo. Chi sceglie di giocare deve sempre verificare che il sito abbia la concessione ADM, fissare in anticipo un budget, usare gli strumenti di autolimitazione messi a disposizione dagli operatori e ricordare che nessun metodo di pagamento, per quanto rapido, rende un’attività di gioco priva di rischi.

Un cambio di abitudini che parte dai documenti

Tornando alla stretta sulla carta d’identità cartacea, il messaggio di fondo è lo stesso che si legge nei dati sui pagamenti: l’Italia sta costruendo, con passi non sempre coordinati tra loro, un’infrastruttura digitale più solida per l’identità e per il denaro delle persone. In Irpinia questo si traduce in pratica in file agli sportelli comunali per rinnovare i documenti, ma anche in abitudini di pagamento che cambiano più rapidamente di quanto si percepisca giorno per giorno.

Chi in questi giorni ha dovuto verificare la validità della propria carta d’identità può trovare tutti i dettagli sul nuovo obbligo nell’approfondimento pubblicato da Irpinianews, che ricostruisce tempi, modalità di richiesta e le eccezioni previste dal regolamento europeo. Una lettura utile per capire che, tra un documento elettronico e un pagamento digitale, la vera novità non è la singola procedura, ma l’abitudine a fidarsi di strumenti verificati per gestire dati e denaro.