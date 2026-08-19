Violenza sessuale nei boschi di Aiello del Sabato, la Procura: 55enne a processo

AIELLO DEL SABATO- La Procura di Avellino ha chiesto il processo nei confronti di un cinquantacinquenne residente in un paese della provincia di Avellino, difeso dal penalista Stefano Vozella e accusato di violenza sessuale ai danni di una cinquantenne straniera. Il Gup del Tribunale di Avellini Antonio Sicuranza ha fissato l’udienza preliminare per la presunta violenza sessuale avvenuta nei boschi tra Aiello del Sabato e Solofra nel settembre 2024. La richiesta di rinvio a giudizio è stata firmata dal sostituto procuratore di Avellino Cecilia De Angelis. La donna, divincolandosi dallo stesso presunto violentatore, scappò seminuda dalla macchina dove era stata tentata la violenza sessuale.

IL FATTO

La vittima, una cinquantenne polacca, salì in macchina per avere un passaggio dal cinquantacinquenne residente nella provincia di Avellino, che aveva rapporti di conoscenza e tuttavia, invece di tornare a casa, aveva deviato in una zona boschiva di Aiello del Sabato. L’uomo, stando alla denuncia della vittima, gli avrebbe strappato i vestiti, contro la sua volontà, tentando di avere un rapporto sessuale con la stessa, ma lei ad un tratto scappò seminuda dalla macchina e fu soccorsa da un passante. Le indagini dei Carabinieri hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio, che sarà discussa il prossimo 25 novembre davanti al Gup del Tribunale di Avellino.