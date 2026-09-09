Depuratore di Nusco, il Parco dei Monti Picentini lancia l’allarme

Nusco – Il presidente dell’ Ente Parco dei Monti Picentini, Pompeo D’ Angola interviene sulla questione depurazione. “I gravi problemi ambientali provocati dal depuratore dell’ area di Nusco non possono essere più ignorati e tantomeno sminuiti. L’impianto e’ obsoleto e riceve carichi superiori alla sua capacità depurativa. ASI, ARPAC, regione Campania, amministrazioni comunali non possono piu’ rimandare la risoluzione di questo grave problema ambientale. Ben venga il tavolo in Prefettura. La questione va affrontata con urgenza e con responsabilità. I monitoraggi dell’ ambiente devo essere continui, non sporadici o programmati. La situazione si trascina da troppi anni, ha creato e continua a creare problemi seri di vivibilità a centinaia di famiglie in varie aree soprattutto del comune di Lioni, ma anche Nusco ed in parte di Sant’ Angelo dei Lombardi. Come presidente dell’ Ente Parco regionale dei Monti Picentini sono a disposizione per qualsiasi supporto o iniziativa che possano essere utili alla risoluzione della vicenda”.