“Mimì salì in una macchina la sera dell’8 gennaio”: testimoni confermano le immagini delle telecamere

“Sfilata” di nuovi testimoni presso il comando provinciale dei carabinieri di Avellino. Gli inquirenti pressano sempre più sul caso Manzo, il 71enne di Prata Principato Ultra scomparso di casa la sera dell’8 gennaio 2021.

Fino a tarda sera, in queste ore e in questi giorni, gli investigatori stanno interrogando persone che hanno visto qualcosa quella sera, a quanto pare avrebbero visto Mimì, all’ora della scomparsa (verso le 22), salire su un’auto. Gli interrogatori sono serviti a “correlare” le versioni fornite con le immagini di una delle telecamere già visionate, posta nei pressi della stazione ferroviaria di Prata, dalle quali si vede, in maniera abbastanza chiara e nitida, la stessa scena: l’ex muratore in pensione salire una macchina.

Insomma, le due “visuali” combaciano, tanti tasselli pian piano stanno trovando il proprio posto in questo rompicapo. Ma mancano ancora dei dettagli. Per risolvere una volta e per tutte il giallo, nelle prossime ore saranno efefttuati nuovi sopralluoghi proprio nella zona dove si vede l’auto, con Mimì a bordo, dirigersi. I carabinieri sono convinti di poter trovare lì la chiave della svolta.

Intanto i militari dell’arma ascolteranno ancora altre persone in questi giorni. Gli inquirenti ritengono di ricavare, da questo nuovo giro di interrogatori, altri elementi molto utili.