Federazione Irpina del PRC, solidarietà a Elisa Forte: no all’intimidazione dei giornalisti

La Federazione Irpina del PRC condanna con la massima fermezza i vigliacchi atti intimidatori subìto dalla giornalista Elisa Forte, corrispondente di Irpinia TV, e le aggressioni verbali che l’hanno preceduta. La distruzione della sua autovettura a Sant’Angelo dei Lombardi, insieme ai danni a un’abitazione privata e a un altro veicolo, rappresenta un attacco inaccettabile alla libertà d’informazione e alla sicurezza di chi opera nel territorio.

“Solidarietà senza riserve a Elisa Forte, professionista nota per il rigore e l’impegno civile, in particolare nella documentazione delle questioni ambientali dell’Alta Irpinia. La sua voce resta un presidio di trasparenza per la comunità. Facciamo appello alle autorità, chiediamo indagini tempestive e senza pregiudizi per identificare i responsabili. La Procura valuti ogni possibile movente, non escludendo nessuna pista. Ci uniamo all’Ordine dei Giornalisti della Campania e alla FIGEC CISAL nel ribadire che tali atti non fermeranno il giornalismo d’inchiesta. La democrazia si difende garantendo sicurezza a chi fa informazione. L’aggressione a Elisa Forte è un sintomo allarmante del clima d’odio che cerca di marginalizzare le voci scomode. Pur senza attribuire prematuramente motivazioni, ricordiamo che la sua professionalità – espressa anche nel monitoraggio delle dinamiche territoriali – merita rispetto, non rappresaglie. Saremo al fianco della giornalista e di Irpinia TV con ogni iniziativa utile. A chi ha compiuto questo gesto vogliamo dire che la paura è vostra, non nostra. Le verità servite ai cittadini non si cancellano con un punteruolo”- Arturo Bonito, Segretario Provinciale Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpina.