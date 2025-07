Grottolella, torna l’attesa rassegna culturale estiva “Viaggiando sotto le stelle”

Torna l’attesa rassegna culturale estiva “Viaggiando sotto le stelle”, giunta quest’anno alla sesta edizione, con un nuovo viaggio emozionante tra musica, arte, scienza e identità. L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione Comunale con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Avellino, è per sabato 2 agosto 2025 a Grottolella (AV), piccolo borgo dell’Irpinia che per una notte si trasformerà in un teatro diffuso a cielo aperto.

Un evento unico nel suo genere, dove ogni angolo del paese prende vita con concerti, performance, installazioni e momenti di riflessione. Un’esperienza immersiva che invita a rallentare, a meravigliarsi e a interrogarsi sul senso del futuro.

IL TEMA: “Restanza e intelligenza artificiale”

L’edizione 2025 si interroga su una doppia traiettoria: radicamento e innovazione.

Cosa significa restare, oggi? E come si trasforma il nostro rapporto con il tempo e il territorio nell’epoca dell’intelligenza artificiale?

Una riflessione poetica e attuale, che vuole mettere in dialogo tradizione e futuro, umanità e tecnologia, memoria e visione.

PROGRAMMA PRINCIPALE

Concerti diffusi: musica live tra i vicoli e le piazzette del borgo

Installazioni e performance a tema, tra arte, scienza e immaginazione

Stand enogastronomici con sapori tipici e prodotti locali

Osservatorio Astronomico: postazioni interattive, astroterapia, telescopi puntati su stelle, pianeti e galassie

Spazi di approfondimento su AI, territorio e nuovi modelli di comunità.

«“Viaggiando sotto le stelle” è molto più di un evento – spiega Antonio Spiniello, Sindaco di Grottolella -, è un’occasione per ritrovarsi come comunità, per guardare avanti partendo da ciò che siamo. Quest’anno più che mai vogliamo parlare di futuro senza dimenticare il valore della nostra identità. Siamo orgogliosi che Grottolella possa ospitare una riflessione così attuale e necessaria». «Portare cultura nei luoghi, valorizzare il territorio con linguaggi contemporanei e accessibili: è questa la missione dell’Assessorato alla Cultura. “Viaggiando sotto le stelle” rappresenta un momento di apertura, contaminazione e crescita, che unisce generazioni, esperienze e visioni – afferma l’Assessore alla Cultura, Marianna Morante.

La cultura, per un piccolo paese come Grottolella, non è solo bellezza o intrattenimento: è uno strumento concreto di vitalità, di presidio, di futuro. Nelle aree interne, fare cultura significa generare possibilità, alimentare appartenenze, costruire nuovi immaginari. “Viaggiando sotto le stelle” nasce proprio da questa visione: rendere il nostro territorio protagonista, con tematiche e linguaggi accessibili e attuali, dove, nel caso specifico dell’argomento scelto quest’anno, la tecnologia non cancella le radici ma può diventarne alleata».