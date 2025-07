Concorso in lesioni personali aggravate: i Carabinieri arrestano un 47enne

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 47enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.

Il provvedimento scaturisce a seguito di condanna per concorso in lesioni personali aggravate, commesso qualche anno fa a Montoro.

L’Autorità giudiziaria, al termine dell’iter processuale, ha disposto per l’uomo circa 3 anni di pena residua.

Dopo le formalità di rito il 47enne è stato associato alla Casa Circondariale di Avellino.