Urbanistica, Gengaro: stop al cemento inutile e alla lottizzazione scandalosa sul Fenestrelle

AVELLINO- “Il Parco del Fenestrelle, che nella testa di tutti noi doveva essere un grande pianoro verde, oltre il fiume, oggi e’ un Parco lottizzato”. E’ la denuncia-appello che Antonio Gengaro ha voluto rivolgere direttamente al candidato sindaco del Campo Progressista Nello Pizza, chiedendo nel corso dell’iniziativa del Circolo “Aldo Moro” del Partito Democratico di Avellino di difendere le colline dal cemento. Un Parco lottizzato, dice Gengaro: “dove ci sono una serie di interventi edilizi che sono scandalosi, che sono state bloccati ovviamente come al solito nella storia urbanistica dalla magistratura, ma nessuno di noi ha realizzato Il piano pensando che su quelle aree si potesse ancora costruire. Quella è una vergogna assoluta che va bloccata, subito”. Dialogo e collaborazione con le imprese ma in una cornice di interesse pubblico. Questo ribadisce l’ex consigliere comunale e candidato della coalizione nel 2024: ” Perché i nostri imprenditori debbono poter agire, interloquire con noi, lavorare anche insieme ma lo debbono fare in una cornice di interesse pubblico, di interesse anche della città. E c’e’ un altro capitolo, quello dei premi di cubatura: ” basta ai premi di cubatura del 35%, nel centro citta”. Facciamo piani che aiutino i quartieri. Ma se noi diamo la possibilità ad un imprenditore di costruire con il 35% di premialita’ per il Corso di Avellino, a Via Zigarelli, a Via Roma: ma chi volete che interverrà nel quartiere per riqualificarli, per portare le strutture sportive. Sono queste le battaglie che il centrosinistra deve avere il coraggio di fare. Stop cemento inutile. Sì, ai servizi per la comunità. Anche perché lo abbiamo detto.

Io non capisco. Siamo meno di 50.000 e tendiamo a diminuire, ma noi per chi costruiamo? Oltretutto in una sperequazione micidiale, dove le case nuove costano tantissimo e le case vecchie, le case che già esistono ma non valgono più niente, Cioè le case dove noi siamo nati e vissuti non valgono più niente”. Per Gengaro questa è la vera sfida su cui “l’amministrazione ha il dovere di mettere un freno e di dare una guida certa e avere coraggio. Perche’ per affrontare le questioni urbanistiche in questa città, ci vuole coraggio. Il coraggio lo deve avere soprattutto il Partito Democratico, perché per troppe volte caro Nello, noi siamo stati molto simili a Festa e a Nargi su alcune tematiche. Dobbiamo avere il coraggio di mettere in campo una discontinuita’, altrimenti non siamo progressisti non siamo democratici, non siamo del Campo Largo. E’ una questione fondamentale sviluppo della città”