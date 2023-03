Fatture inesistenti per oltre 20 milioni, sequestrata azienda conciaria di Solofra

I finanzieri della Tenenza di Solofra, a seguito di una complessa ed articolata attività di indagine, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura della Repubblica, con li quale è stato disposto li sequestro preventivo di un’azienda ufficialmente operante nel settore del pellame del distretto di Solofra.

Le attività di indagine hanno consentito di individuare una “impresa cartiera” che, in meno di due anni, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 20 milioni di euro. La destinataria del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, allo stato delle indagini, risulterebbe essere amministrata in modo occulto da un imprenditore noto nel settore

conciario, gravato da numerosi precedenti penali, mentre in realtà intestata a soggetto compiacente. L’azienda, unitamente ai conti correnti, è stata sottoposta a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, con affidamento ad amministratore giudiziario.