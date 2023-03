Ritrovato vivo il 24enne scomparso ieri da Mirabella

È stato trovato, per fortuna in vita, il giovane di Mirabella Eclano scomparso ieri pomeriggio dalla sua casa di Passo di Mirabella Eclano. Le ricerche da parte di familiari, amici, carabinieri e vigili del fuoco sono andate avanti tutta la notte.

Gruppi di amici, anche di altri paesi, stamattina alle sei si sono dati appuntamento per dare il cambio a quanti già avevano cercato tutta la notte. Lo stesso le forze dell’ordine. E mentre si attendeva l’arrivo delle squadre cinofile, dai carabinieri della stazione di Frigento è arrivata la bellissima notizia del ritrovamento di G.M. che ha fatto esultare quanti erano presenti presso l’abitazione in località Pozzillo.

Il ragazzo era in un boschetto tra Sturno e Frigento in stato confusionale ma tutto sommato bene in salute. Aveva anche avuto una disavventura con dei cinghiali. Immediatamente i carabinieri lo hanno portato in caserma per rifocillarlo ed hanno avvisato i genitori che si sono precipitati a prenderlo insieme al sindaco di Mirabella, Giancarlo Ruggiero, con il cuore colmo di gioia.

Sono state ore di angoscia per loro e per l’intera comunità. Mirabella Eclano tira un sospiro di sollievo e festeggia. Ma si può dire l’intera Irpinia. La notizia infatti si era diffusa sui social. Parenti ed amici avevano lanciato l’appello pubblicando una foto del 24enne e chiedendo aiuto a chiunque lo avesse visto. Un vero tamtam mediatico tra Facebook, Instagram e WhatsApp.

A preoccupare non poco il fatto che G. fosse uscito di casa, intorno alle 16 di ieri, senza cellulare, senza portafogli e soprattutto lasciando un biglietto. Infatti le ricerche di carabinieri e vigili erano state indirizzate in particolar modo in casolari abbandonati, campagne e pozzi. Svuotato il pozzo difronte casa sua.

Il ragazzo, sempre solare e socievole, pare che ultimamente fosse angosciato da un problema di salute, nonostante diversi medici gli avessero detto che con un piccolo intervento tutto si sarebbe risolto. Gli stava pesando anche il fatto di non poter uscire con la sua moto per un po’. Dunque ha avuto un momento di scoramento ma non la reale intenzione di togliersi la vita.

Ora l’auspicio di tutti è che G.M. attraverso la grandissima dimostrazione di affetto ricevuta in questa occasione e circondato dall’amore dei suoi genitori, persone attente e stimatissime, possa rivolvere ogni problema e tornare il ragazzo sorridente ed allegro che tutti conoscono.