“Fata Nostra: i destini che abitiamo”: nel Chiostro di Montemiletto, la mostra dall’atmosfera sospesa

Inaugurata ieri a Montemiletto, all’interno della rievocazione storica “Si Qua Fata Sinant” – 1419, nel Chiostro del Comune la mostra “Fata nostra: i destini che abitiamo”.

Un chiostro incantevole, un’atmosfera sospesa tra storia e contemporaneità ha accolto il pubblico che ha preso parte all’evento.

Protagonisti 18 artisti che con linguaggi diversi hanno interpretato il tema del destino: Alessandro Follo, Alessandra De Luca, Alfredo Mojo Raimondi, Antonella Festa, Antonio Restaino, Dorotea Virtuoso, Filomena Immediata, Francesco Roselli, Gaetano Maffeo, Generoso Vella, Giuseppe Amoroso De Respinis, Giusy Cozzo, Ines De Leucio, Lucio Finale, Nicolina Giammarino, Dina Pascucci e Vittorio Termini.

Ad incantare il pubblico la performance artistica di body painting “VERBAVELATA” di Vivian Belmonte, e le musiche dal vivo del M° Pasquale Termini, violoncellista, che hanno reso la serata ancora più magica.

Un progetto a cura di Emanuela Conforti, con allestimento di Tina Sprintoso, che conferma Fata Nostra come luogo di incontro, arte e comunità.

La mostra continua oggi 5 e domani 6 settembre, dalle ore 18:30, nel Chiostro del Comune, Via Roma a Montemiletto.

Vi aspettiamo per abitare insieme il nostro destino.