Avellino, denunciato un 57enne per detenzione di sostanze stupefacenti

Nella tarda serata di ieri Poliziotti della Questura di Avellino, nell’ambito di specifici servizi finalizzati a contrastare il consumo di stupefacenti, che sempre più spesso vede coinvolti minori, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 57enne del posto per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di gr 43 di hashish, di due piante di marijuana e di materiale per il confezionamento.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio.