Halley Campania Avellino Basket, oggi si gioca l’amichevole contro Napoli Est

Al termine di una nuova settimana di lavoro, l’Halley Campania questo pomeriggio torna sul parquet. La formazione allenata da coach Gennaro Di Carlo sarò ospite di Napoli Est sul campo del PalaDennerlein. La formazione partenopea milita nel campionato di Serie B Nazionale, tra i suoi giocatori milita l’ex Giovanni Lenti, arrivato in Irpinia due stagioni fa sul finire del torneo. Alla guida del team napoletano c’è coach Gandini. La palla a due è fissata alle ore 17.00. Per il gruppo avellinese si tratta di un test d’assestamento, che arriva dopo la probante amichevole della scorsa settimana contro la Valtur Brindisi e lo scrimmage di Scafati. Tra i biancoverdi mancherà Owens, assente per infortunio