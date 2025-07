In arrivo il marchio IGP per la castagna del Partenio

Con la tavola rotonda di lunedì 30 giugno, si è concluso al Comune di Torrioni il progetto “ECO WOODLAND – Divulgazione di tecniche ecosostenibili di valorizzazione del castagneto in aree protette”, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania, sottomisura 16.5.1.

Il progetto, durato 18 mesi, ha visto il Comune di Torrioni capofila di un importante partenariato strategico e con il GAL Partenio cofinanziatore dell’iniziativa. Tanti i temi affrontati con l’auspicio che l’imminente riconoscimento da parte dell’Unione Europea del marchio IGP per la castagna del Partenio possa rappresentare un volano per lo sviluppo della filiera castanicola.

L’obiettivo principale di “ECO WOODLAND” è stato sensibilizzare i soggetti del territorio sullo sviluppo sostenibile dei castagneti, individuando azioni compatibili per la loro tutela e valorizzazione. Il territorio del Partenio, ricco di risorse naturali e agricole, vede nel castagno una grande importanza storica e culturale. Il progetto ha voluto affrontare queste problematiche in una visione unica e collettiva. Era presente tutta la filiera castanicola, rappresentata dalle associazioni di categoria, le imprese e gli enti pubblici preposti alla valorizzazione del territorio. Il progetto ha promosso il Bosco di Montenigro a Torrioni e l’Oasi WWF “Montagna di Sopra” a Pannarano (Bn) come attrattori turistici. Il partenariato ha incluso le aziende agricole D’Alessio Marco e Lombardi Annamaria, l’Associazione WWF Sannio, il Comune di Pannarano, e la Comunità

Montana Partenio – Vallo Di Lauro.

Durante l’evento di chiusura, moderato da Massimo Santucci di Officine Sostenibili Società Benefit che ha curato la campagna di comunicazione del progetto ECO WOODLAND, sono intervenuti i sindaci Annamaria Oliviero del Comune di Torrioni e Antonio Iavarone del Comune di Pannarano. Il Comune di Torrioni è il soggetto capofila del progetto mentre il Comune di Pannarano si può definire un precursore del Parco del Partenio per aver istituito oltre venti anni fa un’oasi in collaborazione con il WWF Italia e

poi con il WWF Sannio, rappresentato dal presidente Camillo Campolongo che ha illustrato le attività di progetto con una breve relazione, evidenziando come il modello di gestione dell’oasi “Montagna di Sopra” possa essere applicato anche ai castagneti per

valorizzarne tutti gli aspetti ambientali in sintonia con quelli economici.

Il progetto “ECO WOODLAND” punta a creare un modello di gestione replicabile in altre aree naturali della Campania e del Sud Italia con caratteristiche ambientali e socioeconomiche simili.