Far diventare la memoria patrimonio: ecco l’Archivio Audiovisivo Irpino

Un nuovo tassello si aggiunge oggi al Palazzo della Cultura di Avellino: è stato inaugurato questa mattina l’Archivio Audiovisivo Irpino, un progetto innovativo che arricchisce ulteriormente la Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone”, già sede della Mediateca e del Museo.

Nel corso della presentazione, ospitata nella Sala Penta, il Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, ha illustrato questa nuova realtà dedicata alla tutela e alla valorizzazione della memoria familiare e territoriale irpina.

Raccogliere materiale audiovisivo e renderlo fruibile è l’obiettivo del progetto. I contenuti saranno digitalizzati e messi a disposizione anche all’estero, con l’intento di salvaguardare la memoria collettiva dell’Irpinia e diffonderla. Un’operazione socio-antropologica di grande valore, pensata per conservare e tramandare radici, valori e tradizioni del territorio.